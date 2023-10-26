Трампа у суді оштрафували ще на 10 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оштрафували на 10 000 доларів після того, як нью-йоркський суддя заявив, що Трамп вдруге порушив розпорядження, яке забороняє йому зневажати працівників суду. Про це повідомило Reuters, пише УНН.
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Під час перерви в середу у справі, порушеній генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс щодо ділової практики Трампа, колишній президент США сказав журналістам у коридорі: «Цей суддя — дуже упереджений суддя, і поруч із ним сидить людина, яка є дуже упередженою, можливо, навіть більш упередженою, ніж він».
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Суддя Енгорон розцінив коментарі Трампа як явне порушення. Під час надання свідчень Трамп заявив, що мав на увазі Майкла Коена, свого колишнього особистого адвоката, який свідчив проти нього у вівторок. Однак суддя визнав це пояснення непереконливим і попередив Трампа не повторювати подібних порушень у майбутньому.
Нагадаємо
21 жовтня колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на 5000 доларів.
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