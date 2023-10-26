Трампа в суде оштрафовали еще на 10 тысяч долларов

Цитата

Во время перерыва в среду по делу, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс в отношении деловой практики Трампа, бывший президент США сказал журналистам в коридоре: «Этот судья — очень предвзятый судья, и рядом с ним сидит человек, который является очень предвзятым, возможно, даже более предвзятым, чем он».

Детали

Судья Энгорон расценил комментарии Трампа как явное нарушение. Во время дачи показаний Трамп заявил, что имел в виду Майкла Коэна, своего бывшего личного адвоката, который свидетельствовал против него во вторник. Однако судья признал это объяснение неубедительным и предупредил Трампа не повторять подобных нарушений в будущем.

Напомним

21 октября бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на 5000 долларов.

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