Трампа в суде оштрафовали еще на 10 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оштрафовали на 10 000 долларов после того, как нью-йоркский судья заявил, что Трамп во второй раз нарушил распоряжение, запрещающее ему пренебрежительное отношение в отношении сотрудников суда. Об этом сообщило Reuters, пишет УНН.
Цитата
Во время перерыва в среду по делу, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс в отношении деловой практики Трампа, бывший президент США сказал журналистам в коридоре: «Этот судья — очень предвзятый судья, и рядом с ним сидит человек, который является очень предвзятым, возможно, даже более предвзятым, чем он».
Детали
Судья Энгорон расценил комментарии Трампа как явное нарушение. Во время дачи показаний Трамп заявил, что имел в виду Майкла Коэна, своего бывшего личного адвоката, который свидетельствовал против него во вторник. Однако судья признал это объяснение неубедительным и предупредил Трампа не повторять подобных нарушений в будущем.
Напомним
21 октября бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на 5000 долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд запретил Трампу высказываться о прокурорах и свидетелях по делу о нападении на Капитолий