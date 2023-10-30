У Колорадо розпочнеться судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року - ЗМІ

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У понеділок у штаті Колорадо розпочинається судовий процес, який має визначити, чи буде експрезидент США Дональд Трамп дискваліфікований на виборах у 2024 році, через його ймовірну причетність до штурму Капітолію у 2021 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.