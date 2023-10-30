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The Guardian

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У Колорадо розпочнеться судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 49167 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У понеділок у штаті Колорадо розпочинається судовий процес, який має визначити, чи буде експрезидент США Дональд Трамп дискваліфікований на виборах у 2024 році, через його ймовірну причетність до штурму Капітолію у 2021 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У Колорадо розпочнеться судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що аналогічні позови на Трампа подали групи правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є першою, яку скерували до суду.

Експрезидент США заперечує причетність до протиправних дій під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року натовпу його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Згідно з соціологічним опитуванням, Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, очікується, що наступного року він повторно змагатиметься з Джо Байденом на виборах президента США у 2024 році.

У виданні зазначають, що його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Ці справи порушують значною мірою неперевірені юридичні питання, і навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом США, в якому домінує консервативна більшість, що включає трьох призначенців Трампа.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня.

Зазначається, що суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила вже п'ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє - 25 жовтня.

Нагадаємо

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про неправомірне поводження з секретними документами розпочнеться 20 травня наступного року, за кілька місяців до президентських виборів.

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