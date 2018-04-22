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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В бывшем концлагере "Женское ад" помянули украинок, которые стали жертвами фашистов

Киев • УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В бывшем концлагере Равенсбрюк (Женский ад) помянули души тысяч украинок, которые стали жертвами национал-социализма. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

В бывшем концлагере "Женское ад" помянули украинок, которые стали жертвами фашистов

"В бывшем концлагере Равенсбрюк (Женский ад) помянули души тысяч украинок, которые стали жертвами национал-социализма: среди 132 тыс. заключенных значительную часть составляли именно наши соотечественницы, замучены насмерть фашистами: вечная память Героиням!" - написал посол.

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Справка: Равенсбрюк, известный еще как Женский Ад - концентрационный лагерь, расположенный возле одноименного села в местности Мекленбург, Северо-Восточная Германия и напротив озера Фюстенбурґ (в группе озер, окруженных болотными землями) километров с 80 к северу от Берлина.

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