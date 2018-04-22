У колишньому концтаборі "Жіноче пекло" пом'янули українок, які стали жертвами фашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У колишньому концтаборі Равенсбрюк (Жіноче пекло) пом'янули душі тисячів українок, які стали жертвами націонал-соціалізму. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"У колишньому концтаборі Равенсбрюк (Жіноче пекло) пом'янули душі тисячів українок, які стали жертвами націонал-соціалізму: серед 132 тис. в’язнів значну частину становили саме наші співвітчизниці, закатовані на смерть фашистами: вічная пам'ять Героїням!" - написав посол.
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Довідка: Равенсбрюк, знаний ще як Жіноче Пекло — концентраційний табір, розташований коло однойменного села в місцевості Мекленбург, Північно-Східна Німеччина, та напроти озера Фюстенбурґ (у групі озер, оточених болотяними землями) кілометрів із 80 на північ від Берліну.