В КНР за последние сутки не фиксировалось случаев внутреннего заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Внутри КНР, которая стала центром распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не обнаруживали новых случаев внутреннего заражения, все 34 инфицированных - приехали из других стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNA.
"Китай в четверг (19 марта) впервые не сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом внутри страны, которые он начал регистрировать еще в январе, но зафиксировал всплеск инфекции, который идет из-за рубежа", - пишут в издании.
Так, отсутствие внутренних инфекций является важной вехой в усилиях Китая по сдерживанию коронавируса, однако рост числа инфицированных в других странах угрожает их прогрессу.
Национальная комиссия здравоохранения заявила, что из-за рубежа прибыли еще 34 инфицированных, что стало самым большим ежедневным приростом за две недели, а в настоящее время их всего 189.
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На Пекин пришлось 34 случая из 34 завезенных инфекций, что является ежедневным рекордом для города.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, в Ухане, где вирус впервые появился в декабре, не было новых случаев.
Еще 23 января Ухань и его 11 млн человек были подвергнуты строгому карантину, а более 40 млн человек в другой части провинции Хубэй в последующие дни были заблокированы.
Остальные территории КНР также приняли жесткие меры по ограничению общественных собраний.
По состоянию на вечер среды, в Китае было зарегистрировано восемь новых смертей, и все в провинции Хубэй, в результате чего число погибших в стране достигло 3245 человек.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 218 тысячи человек.