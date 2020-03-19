В КНР за последние сутки не фиксировалось случаев внутреннего заражения коронавирусом

КИЕВ. 19 марта. УНН. Внутри КНР, которая стала центром распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не обнаруживали новых случаев внутреннего заражения, все 34 инфицированных - приехали из других стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNA.