У КНР за останню добу не фіксувалося випадків внутрішнього зараження коронавірусом

КИЇВ. 19 березня. УНН. Всередині КНР, яка стала центром поширення коронавірусу COVID-19, за останню добу не виявили нових випадків внутрішнього зараження, всі 34 інфікованих - приїхали з інших країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNA.