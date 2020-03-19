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У КНР за останню добу не фіксувалося випадків внутрішнього зараження коронавірусом

У КНР за останню добу не фіксувалося випадків внутрішнього зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Всередині КНР, яка стала центром поширення коронавірусу COVID-19, за останню добу не виявили нових випадків внутрішнього зараження, всі 34 інфікованих - приїхали з інших країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNA.

"Китай у четвер (19 березня) вперше не повідомив про нові випадки захворювання коронавірусом всередині країни, які він почав реєструвати ще в січні, але зафіксував сплеск інфекції, що йде з-за кордону", - пишуть у виданні.

Так, відсутність внутрішніх інфекцій є важливою віхою у зусиллях Китаю щодо стримування коронавірусу, проте зростання числа інфікованих в інших країнах загрожує їх прогресу.

Національна комісія охорони здоров'я заявила, що з-за кордону прибули ще 34 інфікованих, що стало найбільшим щоденним приростом за два тижні, а в даний час їх всього 189.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З провінції Хубей в КНР відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.

На Пекін довелося 34 випадки з 34 завезених інфекцій, що є щоденним рекордом для міста.

За даними Національної комісії охорони здоров'я, в Ухані, де вірус вперше з'явився в грудні, не було нових випадків.

Ще 23 січня Ухань і його 11 мільйонів чоловік були піддані суворому карантину, а понад 40 мільйонів людей в іншій частині провінції Хубей в наступні дні були заблоковані.

Решта КНР також прийняла жорсткі заходи щодо обмеження громадських зібрань.

Станом на вечір середи, у Китаї було зареєстровано вісім нових смертей, і всі в провінції Хубей, в результаті чого число загиблих в країні досягло 3245 чоловік.

Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом в світі досягло 218 тисяч осіб.

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