В КНР новая вспышка COVID-19: за сутки зарегистрировали более 1500 новых случаев инфицирования - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В КНР за сутки зарегистрировали 1,6 тыс. новых случаев COVID-19. Ранее стране удавалось сдерживать распространение инфекции. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаях в сутки. Из них 7 - уже закончились летальными последствиями", - сказал Ляшко.
Напомним, в одном из городов КНР запретили есть собак и кошек.
Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек.