В КНР новая вспышка COVID-19: за сутки зарегистрировали более 1500 новых случаев инфицирования - МОЗ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84568 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100243 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102426 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101697 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109726 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98487 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104466 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106424 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131384 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130407 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В КНР новая вспышка COVID-19: за сутки зарегистрировали более 1500 новых случаев инфицирования - МОЗ

В КНР новая вспышка COVID-19: за сутки зарегистрировали более 1500 новых случаев инфицирования - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 46734 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В КНР за сутки зарегистрировали 1,6 тыс. новых случаев COVID-19. Ранее стране удавалось сдерживать распространение инфекции. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаях в сутки. Из них 7 - уже закончились летальными последствиями", - сказал Ляшко.

Напомним, в одном из городов КНР запретили есть собак и кошек.

Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек.

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