В КНДР вновь заявили об испытаниях нового оружия под руководством Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. КНДР в минувшую пятницу провела очередные испытания нового вооружения в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, который высоко оценил работу специалистов оборонной промышленности. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.
По его сведениям, стрельбы завершились успешно. Агентство при этом не конкретизирует, какое именно вооружение было испытано.
"Верховный руководитель выразил большое удовлетворение, что специалисты оборонной отрасли в кратчайшие сроки разработали новые вооружения", - отмечает агентство.
Ким Чен Ын по итогам испытаний также заявил, что разработка нового оружия и совершенствования оборонных технологий является важной составляющей обеспечения суверенитета республики.
По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, пуски в пятницу были сделаны из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Как отмечали источники агентства Kyodo, это были две баллистические ракеты малой дальность. Они пролетели около 230 км в направлении Японского моря, высота полета достигала при этом 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или больше.
Это уже шестой запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели, и восьмой с начала года.
Напомним, США и Южная Корея 5 августа начали совместные командно-штабных учений. По предварительным данным, маневры могут продолжаться до 20 августа.