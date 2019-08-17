У КНДР знову заявили про випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. КНДР в минулу п’ятницю провела чергові випробування нового озброєння в присутності лідера країни Кім Чен Ина, який високо оцінив роботу фахівців оборонної промисловості. Про це в суботу повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.
За його відомостями, стрільби завершилися успішно. Агентство при цьому не конкретизує, яке саме озброєння було випробувано.
"Верховний керівник висловив велике задоволення, що фахівці оборонної галузі в найкоротший термін розробили нові озброєння", - зазначає агентство.
Кім Чен Ин за підсумками випробувань також заявив, що розробка нової зброї і вдосконалення оборонних технологій є важливою складовою забезпечення суверенітету республіки.
За даними Комітету начальників штабів Республіки Корея, пуски в п'ятницю були зроблені з району повіту Тхончхон в провінції Канвондо. Як відзначали джерела агентства Kyodo, це були дві балістичні ракети малої дальність. Вони пролетіли близько 230 км в напрямку Японського моря, висота польоту досягала при цьому 30 км, а максимальна швидкість була 6,1 Маха або більше.
Це вже шостий запуск, здійснений Пхеньяном за останні три тижні, і восьмий з початку року.
Нагадаємо, США і Південна Корея 5 серпня розпочали спільні командно-штабного навчання. За попередніми даними, маневри можуть тривати до 20 серпня.