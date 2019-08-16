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КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря

КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 8757 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. КНДР провела в п'ятницю запуск двох невпізнаних снарядів з східного узбережжя країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.

Комітет начальників штабів Республіки Корея заявив, що снаряди були запущені в бік Японського моря.

Нагадаємо, 10 серпня КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Запуск був проведений з міста Хамхін, розташованому на північному сході КНДР.

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