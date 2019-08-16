КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. КНДР провела в п'ятницю запуск двох невпізнаних снарядів з східного узбережжя країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.
Комітет начальників штабів Республіки Корея заявив, що снаряди були запущені в бік Японського моря.
Нагадаємо, 10 серпня КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Запуск був проведений з міста Хамхін, розташованому на північному сході КНДР.