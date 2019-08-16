КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.

Напомним, 10 августа КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР.