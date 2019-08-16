КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. КНДР произвела в пятницу запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.
Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
Напомним, 10 августа КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР.