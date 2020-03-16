В КГГА решают вопрос облегчения условий работы предпринимателей на период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В КГГА создали кризисный штаб, который будет решать экономические вопросы для облегчения жизни предпринимателей на период карантина, в частности, арендной платы и налогов. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"Созданный антикризисный штаб, разрабатываем сегодня пакет экономических решений, которые будут предложены с одной части КГГА, с другой части будем обращаться в центральные органы исполнительной власти в части решений, облегчение жизни предпринимателей в данный период. Этот вопрос аренды, налогов, сборов на этот период. Такой пакет решений нарабатывается", - сказал Поворозник.
Напомним, 17 марта в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавирусом.