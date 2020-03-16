У КМДА вирішують питання полегшення умов роботи підприємців на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У КМДА створили кризовий штаб, який буде вирішувати економічні питання для полегшення життя підприємців на період карантину, зокрема, щодо орендної плати та податків. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
“Створений антикризовий штаб, напрацьовуємо на сьогодні пакет економічних рішень, які будуть запропоновані з одної частини КМДА, з іншої частини будемо звертатися до центральних органів виконавчої влади у частині рішень, полегшення життя підприємців у даний період. Це питання оренди, податків, зборів на цей період. Такий пакет рішень напрацьовується”, — сказав Поворозник.
Нагадаємо, 17 березня у Києві вводяться максимальні обмеження у зв’язку з коронавірусом.