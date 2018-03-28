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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35452 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59899 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107337 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115558 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121217 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132481 просмотра

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В КГГА рассказали, какая ответственность ждёт ТРЦ за нарушения пожарной безопасности

В КГГА рассказали, какая ответственность ждёт ТРЦ за нарушения пожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В случаях вопиющих нарушений пожарной безопасности информация будет передаваться в правоохранительные органы. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передаёт УНН.

"В каждом торгово-развлекательном центре можно найти замечания по вопросам пожарной и техногенной безопасности. В случае нарушений будет выписан административный штраф. В случаях каких-то вопиющих нарушений информация будет передана в правоохранительные органы, и суд будет принимать решение о закрытии ТРЦ", - заявил Ткачук.

Напомним, в Киеве с 3 апреля начнут проверку торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность.

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