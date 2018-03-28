У КМДА розповіли, яка відповідальність чекає на ТРЦ з порушеннями пожежної безпеки

"У кожному торгово-розважальному центрі можна знайти зауваження з питань пожежної та техногенної безпеки. У разі порушень буде виписаний адміністративний штраф. У випадках якихось кричущих порушень інформація буде передана в правоохоронні органи і суд буде приймати рішення про закриття ТРЦ", - заявив Ткачук.

Нагадаємо, в Києві з 3 квітня почнуть перевірку торгово-розважальних центрів на пожежну безпеку.