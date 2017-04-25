В КГГА рассказали, где в столице будут транслировать Евровидение-2017

"Там (на всех ключевых локациях Евровидения - Софийская площадь, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Троицкая площадь и территория возле музея Крепость) не будет проведена трансляция из песенного конкурса. Она будет только на Еврогородке на Крещатике, но полностью сцена будет сделана для того, чтобы все гости, которые приедут в Киев, так же могли приобщиться к песенному фестивалю. Песни будет много, она будет на всех локациях, она будет украинской. Более 11 концертов за две недели будет проведено, всех приглашаем, это будет нечто невероятное", - сказала она.

Так, на Контрактовой площади будет локация под названием "Feel Ukraine".

На Почтовой площади можно будет увидеть ретроспективу всех предыдущих исполнителей и попробовать себя в исполнении песен.

Развлекательная локация будет расположена на Троицкой площади; здесь будет и французский канкан, и итальянская опера.

Важной будет зона возле музея "Киевская крепость". Она была сделана специально для раненых украинских бойцов. которые находятся в военном госпитале. Здесь 14 мая будет проведен специальный благотворительный аукцион в рамках дня Европы, с целью поддержки украинских бойцов. Сюда будет приглашено всех послов и привлечено европейские СМИ.

"Все, что сделано в "Киевской крепости", будет очень изысканным, это будет искусство и украинское, и европейское. Это будет то, что объединяет войну и мир, для того, чтобы все наши гости чувствовали и понимали, в каком состоянии живет наша страна. Для того, чтобы через искусство мы смогли достучаться до всего европейского сообщества. Насколько для нас важно то, что сегодня происходит на востоке. Это будет возможность пообщаться с теми бойцами, которые это переживают и восстанавливаются сегодня", - сказала Д.Попова.

Напомним, с 26 апреля по 18 мая движение в центре столицы будет ограничено в связи с проведением песенного конкурса.