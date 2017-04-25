В КГГА рассказали, где в столице будут транслировать Евровидение-2017

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100761 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152988 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115048 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112082 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103976 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106972 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103484 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152723 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В КГГА рассказали, где в столице будут транслировать Евровидение-2017

В КГГА рассказали, где в столице будут транслировать Евровидение-2017

Киев  •  УНН

 • 15729 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Трансляция Евровидения-2017 будет проходить в Еврогородке на Крещатике. Об этом во время брифинга сообщила директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Дина Попова, передает корреспондент УНН.

"Там (на всех ключевых локациях Евровидения - Софийская площадь, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Троицкая площадь и территория возле музея Крепость) не будет проведена трансляция из песенного конкурса. Она будет только на Еврогородке на Крещатике, но полностью сцена будет сделана для того, чтобы все гости, которые приедут в Киев, так же могли приобщиться к песенному фестивалю. Песни будет много, она будет на всех локациях, она будет украинской. Более 11 концертов за две недели будет проведено, всех приглашаем, это будет нечто невероятное", - сказала она.

Так, на Контрактовой площади будет локация под названием "Feel Ukraine".

На Почтовой площади можно будет увидеть ретроспективу всех предыдущих исполнителей и попробовать себя в исполнении песен.

Развлекательная локация будет расположена на Троицкой площади; здесь будет и французский канкан, и итальянская опера.

Важной будет зона возле музея "Киевская крепость". Она была сделана специально для раненых украинских бойцов. которые находятся в военном госпитале. Здесь 14 мая будет проведен специальный благотворительный аукцион в рамках дня Европы, с целью поддержки украинских бойцов. Сюда будет приглашено всех послов и привлечено европейские СМИ.

"Все, что сделано в "Киевской крепости", будет очень изысканным, это будет искусство и украинское, и европейское. Это будет то, что объединяет войну и мир, для того, чтобы все наши гости чувствовали и понимали, в каком состоянии живет наша страна. Для того, чтобы через искусство мы смогли достучаться до всего европейского сообщества. Насколько для нас важно то, что сегодня происходит на востоке. Это будет возможность пообщаться с теми бойцами, которые это переживают и восстанавливаются сегодня", - сказала Д.Попова.

Напомним, с 26 апреля по 18 мая движение в центре столицы будет ограничено в связи с проведением песенного конкурса.

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