У КМДА розповіли, де у столиці транслюватимуть Євробачення-2017

“Там (на всіх ключових локаціях Євробачення: Софійська площа, Контрактова площа, Поштова площа, Троїцька площа і територія біля музею Фортеця) не буде проведена трансляція з пісенного конкурсу. Вона буде лише на Євромістечку на Хрещатику, але повністю сцена буде зроблена для того, аби всі гості, які приїдуть до Києва, так само могли долучитися до пісенного фестивалю. Пісні буде багато, вона буде на всіх локаціях, вона буде українська. Більше 11 концертів за два тижні буде проведено, всіх запрошуємо, це буде дещо неймовірне”, — сказала вона.

Так, на Контрактовій площі буде локація під назвою “Feel Ukraine”.

На Поштовій площі можна буде побачити ретроспективу всіх попередніх виконавців та спробувати себе у виконанні пісень.

Розважальна локація буде розташована на Троїцькій площі; тут буде і французький канкан, і італійська опера.

Важливою буде зона поблизу музею “Київська фортеця”. Її було зроблено спеціально для поранених українських бійців. які перебувають у військовому шпиталі. Тут 14 травня буде проведено спеціальний благодійний аукціон у рамках дня Європи, з метою підтримки українських бійців. Сюди буде запрошено всіх послів та залучено європейські ЗМІ.

“Все зроблене в "Київській Фортец" буде дуже вишуканим, це буде мистецтво і українське, і європейське. Це буде те, що поєднує війну і мир, для того, щоб всі наші гості відчували і розуміли, у якому стані живе наша країна. Для того, щоб через мистецтво ми змогли достукатися до всієї європейської спільноти. Наскільки для нас є важливим те, що сьогодні відбувається на сході. Це буде можливість поспілкуватися із тими бійцями, які це переживають і відновлюються сьогодні”, - сказала Д.Попова.

Нагадаємо, з 26 квітня по 18 травня рух у центрі столиці буде обмежено у з’вязку із проведенням пісенного конкурсу.