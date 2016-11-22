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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В КГГА объяснили, кто будет определять стоимость билетов на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Цены на песенный конкурс "Евровидение" будут формировать организаторы, в Киевской городской государственной администрации такой информацией не владеют. Об этом УНН сообщил руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко.

В КГГА объяснили, кто будет определять стоимость билетов на Евровидение-2017

А.Тараненко отметил, что его комментарий относительно цен на билеты, который был опубликован в СМИ, не является действительным. Он отметил, что высказал лишь свои предположения, сравнивая цены в городах, которые уже проводили Евровидение.

"Я только предположил, как это может быть, по сравнению с теми городами в которых это было в прошлые годы", - пояснил А.Тараненко появление информации о стоимости билетов.

По его словам, вопросом цен на Евровидение занимается организатор конкурса - Национальная телерадиокомпания Украины.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что в КГГА назвали цены на билеты на Евровидение-2017. Сообщалось, что стоимость билетов будет варьироваться от 20-30 до 100 евро и билеты будут продавать на 9 еврошоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал.

Также отмечалось, что продажа билетов зависит от двух факторов: первый - когда организаторы определятся с компанией, которая займется бронированием и реализацией билетов. Второй - когда будет утвержден план схемы зала Международного выставочного центра (МВЦ), где состоится конкурс.

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