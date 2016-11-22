В КГГА объяснили, кто будет определять стоимость билетов на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Цены на песенный конкурс "Евровидение" будут формировать организаторы, в Киевской городской государственной администрации такой информацией не владеют. Об этом УНН сообщил руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко.
А.Тараненко отметил, что его комментарий относительно цен на билеты, который был опубликован в СМИ, не является действительным. Он отметил, что высказал лишь свои предположения, сравнивая цены в городах, которые уже проводили Евровидение.
"Я только предположил, как это может быть, по сравнению с теми городами в которых это было в прошлые годы", - пояснил А.Тараненко появление информации о стоимости билетов.
По его словам, вопросом цен на Евровидение занимается организатор конкурса - Национальная телерадиокомпания Украины.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что в КГГА назвали цены на билеты на Евровидение-2017. Сообщалось, что стоимость билетов будет варьироваться от 20-30 до 100 евро и билеты будут продавать на 9 еврошоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал.
Также отмечалось, что продажа билетов зависит от двух факторов: первый - когда организаторы определятся с компанией, которая займется бронированием и реализацией билетов. Второй - когда будет утвержден план схемы зала Международного выставочного центра (МВЦ), где состоится конкурс.