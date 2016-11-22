У КМДА пояснили, хто визначитиме вартість квитків на Євробачення-2017

А.Тараненко наголосив на тому, що його коментар щодо цін на квитки, який був опублікований у ЗМІ, не є дійсним. Він зазначив, що висловив лише свої припущення, порівнюючи ціни у містах, що вже проводили Євробачення.

"Я лише припустив, як це може бути, порівнюючи з тими містами як це було у минулих роках", - пояснив А.Тараненко появу інформації щодо вартості квитків.

.За його словами, питанням цін на Євробачення займається організатор конкурсу — Національна телерадіокомпанія України.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що у КМДА назвали ціни на квитки на Євробачення-2017. Повідомлялось, що вартість квитків варіюватиметься від 20-30 до 100 євро та що їх продаватимуть на 9 єврошоу — шість генеральних репетицій, два півфінали і фінал.

Також зазначалось, що продаж квитків залежить від двох факторів: перший — коли організатори визначаться із компанією, яка займеться бронюванням і реалізацією квитків. Другий — коли буде затверджений план схеми залу Міжнародного виставкового центру (МВЦ), де відбудеться конкурс.