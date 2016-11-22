У КМДА пояснили, хто визначитиме вартість квитків на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ціни на пісенний конкурс "Євробачення" формуватимуть організатори, у Київській міській державній адміністрації такою інформацією не володіють. Про це УНН повідомив керівник управління туризму КМДА Антон Тараненко.
А.Тараненко наголосив на тому, що його коментар щодо цін на квитки, який був опублікований у ЗМІ, не є дійсним. Він зазначив, що висловив лише свої припущення, порівнюючи ціни у містах, що вже проводили Євробачення.
"Я лише припустив, як це може бути, порівнюючи з тими містами як це було у минулих роках", - пояснив А.Тараненко появу інформації щодо вартості квитків.
.За його словами, питанням цін на Євробачення займається організатор конкурсу — Національна телерадіокомпанія України.
Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що у КМДА назвали ціни на квитки на Євробачення-2017. Повідомлялось, що вартість квитків варіюватиметься від 20-30 до 100 євро та що їх продаватимуть на 9 єврошоу — шість генеральних репетицій, два півфінали і фінал.
Також зазначалось, що продаж квитків залежить від двох факторів: перший — коли організатори визначаться із компанією, яка займеться бронюванням і реалізацією квитків. Другий — коли буде затверджений план схеми залу Міжнародного виставкового центру (МВЦ), де відбудеться конкурс.