В КГГА сообщили, когда завершат отопительный сезон в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Детали
В КГГА заявляют, что вынуждены отложить отключение тепла в Киеве из-за того, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов. В частности, в среду ночью температура опустится до −1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время держаться на отметке 0 градусов.
Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.
Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.
Цитата
“Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании. Социальные объекты — больницы, садики и школы — отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений ”, - информируют в мэрии.
Напоминают, что решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.
Напомним
Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Ранее УНН сообщали, что долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в 15 регионах.
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