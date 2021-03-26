Через борги виробники теплової енергії ставлять під загрозу опалювальний сезон в 15 регіонах - "Нафтогаз"

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“Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону у окремих населених пунктах 15 регіонів. Станом на 25 березня 2021 року, 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО). Для надання газу у квітні ці компанії мають сплатити понад 820 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ.

“Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно відпрацювати увесь опалювальний сезон, виробники тепла мають виконувати обов’язкові умови постачання газу (передбачено Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867)”, — зазначають в пресслужбі.

Доповнення

В жовтні минулого року в Нафтогазі повідомляли, що в Україні через борги підприємства ТКЕ за газ початок опалювального сезону знаходився під загрозою у 24 населених пунктах.



Нагадаємо, борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2021 року, першого місяця після підвищення тарифів, зросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн, або 10%, за місяць. Таким чином, українці за місяць додали до заборгованості за комуналку більше половини усього торішнього боргу.