У КМДА повідомили, коли завершать опалювальний сезон у столиці

Деталі

У КМДА заявляють, що змушені відтермінувати відключення тепла у Києві через те, що у столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижча +8 градусів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до −1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів.

Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок.

Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

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“Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії. Соціальні об’єкти — лікарні, садочки та школи — відключатимуть лише за відповідними заявками керівників закладів”, — інформують у мерії.

Нагадують, що рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів.

Нагадаємо

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Раніше УНН повідомляли, що борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону в 15 регіонах.

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