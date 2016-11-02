В киевском метрополитене мужчина перевозил гранатомет

Сегодня утром работники полиции метрополитена во время проведения профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений на станции столичной подземки "Демеевская", заметили подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции. Во время личного досмотра у сумке пассажира метрополитена следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла ручной противотанковый гранатомет и патрон калибра 14,5 мм. Злоумышленником оказался 31-летний житель Хмельницкой области.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.