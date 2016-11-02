У київському метрополітені чоловік перевозив гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На станції метро “Деміївська” Київського метрополітену правоохоронці виявили та вилучили у підозрілого чоловіка ручний протитанковий гранатомет і патрон. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Києва.
Сьогодні вранці працівники поліції метрополітену під час проведення профілактичних заходів щодо попередження правопорушень на станції столичної підземки “Деміївська”, помітив підозрілого чоловіка та запросив до кімнати поліції. Під час особистого огляду у сумці пасажира метрополітену слідчо-оперативна група виявила та вилучила ручний протитанковий гранатомет та патрон калібру 14,5 мм. Зловмисником виявився 31-річний житель Хмельниччини.
Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.