В киевском метро восстановлено движение

"Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя", - говорится в сообщении.

Причины сбоя пока не известны.

В Киевском метрополитене около 16:00 сегодня произошел технический сбой на синей линии.

Напомним, житель Киева принес в "Киевский метрополитен" на обмен 2,3 тысячи жетонов старого образца, которых хватит на 3,5 года поездок в метро.

14 июля проезд подорожал в столичном общественном транспорте.