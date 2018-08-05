В киевском метро восстановлено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Киевском метрополитене после технического сбоя на синей линии восстановлено движение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
"Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя", - говорится в сообщении.
Причины сбоя пока не известны.
В Киевском метрополитене около 16:00 сегодня произошел технический сбой на синей линии.
Напомним, житель Киева принес в "Киевский метрополитен" на обмен 2,3 тысячи жетонов старого образца, которых хватит на 3,5 года поездок в метро.
14 июля проезд подорожал в столичном общественном транспорте.