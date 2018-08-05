У київському метро відновлено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Київському метрополітені після технічного збою на синій лінії відновлено рух. Про це повідомляє прес-служба підприємства, передає УНН.
"Метрополітен працює у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності через технічний збій", - сказано у повідомлені.
Причини збою наразі не відомі.
У Київському метрополітені близько 16:00 сьогодні стався технічний збій на синій лінії.
Нагадаємо, мешканець Києва приніс до “Київського метрополітену” на обмін 2,3 тисячі жетонів старого зразка, яких вистачить на 3,5 роки поїздок у метро.
14 липня проїзд подорожчав у столичному громадському транспорті.