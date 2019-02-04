В Киевской области зафиксировали 17 нарушений избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. С начала предвыборной кампании в Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции области Дмитрий Ценов в Facebook, передает УНН.
"Месяц назад стартовала предвыборная кампания, а полиция Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства. Подавляющее большинство - это сообщение неравнодушных людей об агитации неразрешенными методами - билборды и средства агитации без исходных данных", - говорится в сообщении.
На основании собранной информации полиция составила 7 админпротоколов по ст. 212-13 КУоАП - распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах ответственных за выпуск. Материалы направят в суд для принятия законного решения.
Напомним, 3 февраля был последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимала документы от претендентов на пост президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.
Как сообщал УНН, наблюдатели "ОПОРЫ" выявили нарушения законодательства у Гриценко и Тимошенко.