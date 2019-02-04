У Київській області зафіксували 17 порушень виборчого законодавства

"Місяць тому стартувала передвиборча кампанія, а поліція Київщини зафіксувала 17 порушень виборчого законодавства. Переважна більшість – це повідомлення небайдужих людей про агітацію недозволеними методами — білборди і засоби агітації без вихідних даних", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраної інформації поліція склала 7 адмінпротоколів за ст. 212-13 КУпАП - розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Матеріали направлять до суду для прийняття законного рішення.

Нагадаємо, 3 лютого був останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймала документи від претендентів на посаду президента України для реєстрації кандидатом на вибори.

Як повідомляв УНН, спостерігачі "ОПОРИ" виявили порушення законодавства у Гриценка та Тимошенко.