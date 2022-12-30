В Киевской области силы ПВО отбили вражеские беспилотники

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"Ночная атака дронами-шахидами. россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет. На местах ущерба работают экстренные службы", - отметил он.

Дополнение

Председатель Киевской областной военной администрации сообщал о вражеской атаке дронами в Киевской области. Позже он сообщил о работе ПВО в Киевской области.