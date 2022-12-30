У Києві працює ППО

Цитата

“Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — йдеться в повідомленні КМВА.

Доповнення

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляє про ворожу атаку дронами у Київській області.

“Київщина! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!”, — зазначив він.