В Киеве работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве работают силы ПВО. Об этом сообщили в КМВА, передает УНН.
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“Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!”, — говорится в сообщении КМВА.
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Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщает о вражеской атаке дронами в Киевской области.
“Киевщина! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. В ни в коем случае не фиксируйте работу военных!”, — отметил он.