В Киеве работает ПВО

Цитата

“Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!”, — говорится в сообщении КМВА.

Дополнение

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщает о вражеской атаке дронами в Киевской области.

“Киевщина! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. В ни в коем случае не фиксируйте работу военных!”, — отметил он.