У Київській області сили ППО відбили ворожі безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що рф знову цілилась по об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники, пише УНН.
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"Нічна атака дронами-шахідами. росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби", - зазначив він.
Доповнення
Голова Київської обласної військової адміністрації повідомляв про ворожу атаку дронами у Київській області. Пізніше він повідомив про роботу ППО у Київській області.