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В Киевсовете рассказали, что случилось с декоммунизированными памятниками столицы

В Киевсовете рассказали, что случилось с декоммунизированными памятниками столицы

Киев • УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Памятники, которые были снесены в рамках декоммунизации в столице, сейчас находятся на территории балансодержателей, а также частично - в музее авиации. Об этом УНН сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В.Прокопив отметил, что такие ответы в основном были получены на официальный запрос в районные администрации.

"Декоммунизации в городе Киев подлежало около 100 памятников. Мы разослали соответствующую информацию в районные администрации в городе Киеве. И они предоставили нам перечень. Было указано, что памятники находятся на территории балансодержателей", - сообщил В.Прокопив.

Также он добавил, что некоторые памятники будут завезены в Музей монументальной пропаганды СССР, который вскоре создадут в Киеве.

"В Киеве планируется создать Музей монументальной пропаганды СССР, который будет своеобразным символом "никогда снова". Отдельные памятники, которые в действительности смогут нести следующим поколениям память о том, как в нашей стране не должно быть, которые будут полезны для этого музея будут завезены туда", - добавил В.Прокопив.

Напомним, в Киевсовете согласовали обращение в Минкульт относительно демонтажа памятника Н.Щорсу.

 

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