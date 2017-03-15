В Киевсовете рассказали, что случилось с декоммунизированными памятниками столицы

В.Прокопив отметил, что такие ответы в основном были получены на официальный запрос в районные администрации.

"Декоммунизации в городе Киев подлежало около 100 памятников. Мы разослали соответствующую информацию в районные администрации в городе Киеве. И они предоставили нам перечень. Было указано, что памятники находятся на территории балансодержателей", - сообщил В.Прокопив.

Также он добавил, что некоторые памятники будут завезены в Музей монументальной пропаганды СССР, который вскоре создадут в Киеве.

"В Киеве планируется создать Музей монументальной пропаганды СССР, который будет своеобразным символом "никогда снова". Отдельные памятники, которые в действительности смогут нести следующим поколениям память о том, как в нашей стране не должно быть, которые будут полезны для этого музея будут завезены туда", - добавил В.Прокопив.

Напомним, в Киевсовете согласовали обращение в Минкульт относительно демонтажа памятника Н.Щорсу.