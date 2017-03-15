У Київраді розповіли, що сталося з декомунізованими пам’ятниками столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Пам’ятники, що були знесені в рамках декомунізації у столиці, наразі перебувають на території балансоутримувачів, а також частково - у музеї авіації. Про це УНН повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.
В.Прокопів зазначив, що такі відповіді здебільшого були отримані на офіційний запит до районних адміністрацій.
"Декомунізації в місті Київ підлягало близько 100 пам’ятників. Ми розіслали відповідну інформацію в районні адміністрації в місті Києві. І вони надали нам перелік. Було вказано, що пам’ятники знаходяться на території балансоутримувачів", - повідомив В.Прокопів.
Також він додав, що деякі пам’ятники будуть завезені до Музею монументальної пропаганди СРСР, який невдовзі створять у Києві.
"У Києві планується створити Музей монументальної пропаганди СРСР, який буде своєрідним символом "ніколи знову". Окремі пам’ятники, які насправді зможуть нести наступним поколінням пам'ять про те, як в нашій країні не має повторитися, які будуть корисними для цього музею, будуть завезені туди", - додав В.Прокопів.
Нагадаємо, у Київраді погодили звернення до Мінкульту щодо демонтажу пам’ятника М.Щорсу.