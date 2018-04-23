В "Киевгорстрое" сообщили о завершении строительства на Горловской

"Приглашаем покупателей для осмотра объекта инвестирования и заключения соответствующих соглашений с эксплуатирующей организацией", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что график работы подрядной организации с 9:00 до 16:00, а перерыв с 12 до 13.