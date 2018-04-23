У “Київміськбуді” повідомили про завершення будівництва на Горлівській
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” повідомила про завершення будівництва житлового будинку по вул. Горлівська, 215 а, б, в, передає УНН із посиланням на прес-службу команії.
“Запрошуємо покупців для огляду об’єкту інвестування і укладання відповідних угод із експлуатуючою організацією”, — йдеться у повідомленні.
У компанії також зазначили, що графік роботи підрядної організації з 9:00 до 16:00, а перерва з 12 до 13.