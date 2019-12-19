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В "Киевметрострое" уволили директора Василия Кобиля за срыв строительства метро на Виноградарь

В "Киевметрострое" уволили директора Василия Кобиля за срыв строительства метро на Виноградарь

Киев  •  УНН

 • 21369 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Наблюдательный совет "Киевметростроя" прекратил полномочия директора Василия Кобиля за многочисленные нарушения и неэффективную работу компании, в том числе по строительству метро на Виноградарь, передает УНН.

В набсовете рассказали, что решение об увольнении Кобиля "назрело давно" из-за неудовлетворительных темпов строительных работ.

"За ним (Василием Кобилем — ред.) было множество нарушений, которые зафиксировали правоохранительные органы. Среди известных мне — использование средств не по целевому назначению", — сообщил член набсовета Олег Токарев.

Заседание набсовета срывали неизвестные молодые люди спортивного телосложения: они пытались прорваться в помещение, забрасывали здание камнями, били окна и распыляли слезоточивый газ. По данным очевидцев, группой руководил начальник охраны киевского смотрящего Вадима Столара.

Напомним, 4 октября 2018 года "Киевметрострой" одержал победу в тендере стоимостью почти 6 млрд грн на строительство первой очереди линии метрополитена от станции "Сирец" на Виноградарь. Первая очередь, которая включает две станции, должна быть сдана в 2020 году. В целом проект обойдется столичному бюджету в 11 млрд грн.

Строительство объекта идет со значительным отставанием от графика работ и сопровождалось многочисленными скандалами. Так, компания Кобиля вырубила десятки деревьев в дендропарке "Сирецкий гай", который имеет статус памятника садово-паркового искусства государственного значения. Кроме того, компания задолжала бюджету десятки тысяч гривен налогов.

Василий Кобиль возглавил "Киевметрострой" в октябре 2018 года. Накануне в "Киевметрострое" произошла смена акционеров, которую депутаты Киевсовета назвали рейдерским захватом: часть украинских предпринимателей перешла в компании из офшорных юрисдикций, в результате чего конечным собственником контрольного пакета акций стал российский бизнесмен Сергей Кияшко.

До "Киевметростроя" Кобиль работал техническим директором в фирме отца ООО "Эдельвейс БАУ". Он также возглавлял отделы капитального строительства "Киев Сити Молл" и "Международная логистическая компания", бенефициаром которых является гендиректор российской Amtel Group Судхир Гупта.

Кроме того, по данным YouControl, Кобиль был руководителем ООО "МДК". Компания принадлежит гражданам Молдовы и занимается организацией азартных игр. Фигурировала в двух уголовных производствах.

Украинские Национальные Новости

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