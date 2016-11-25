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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В "Киевэнерго" объяснили, почему тянули с тушением пожара в кабельном коллекторе

Киев • УНН

 • 7636 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В "Киевэнерго" предоставили разъяснения относительно информации о том, что якобы, "Киевэнерго" тянуло с предоставлением допуска спасателям к месту возгорания кабельного коллектора. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевэнерго".

В "Киевэнерго" объяснили, почему тянули с тушением пожара в кабельном коллекторе

"Пожар возник вечером в кабельном коллекторе, где проложены кабельные сети. Чтобы обеспечить электроснабжение обесточенных потребителей, расположенных на улицах Жилянская, Гайдара, Толстого, Саксаганского, Жадановского, Пушкинская, Паньковская, Ботаническая, и предоставить сотрудниками ГосЧС возможность максимально безопасно начать ликвидацию возгорания, необходимо было выполнить переключение в электросетях, выключить напряжение и обеспечить заземление всего электрического оборудования в аварийной зоне. Только после этого спасателям мог быть предоставлен допуск к началу работы", - пояснили в "Киевэнерго".

Напомним, подземный электрический коллектор загорелся в Киеве.

Как сообщал УНН, в подземном коллекторе в Киеве, где вчера произошел пожар, проводятся следственные действия, чтобы выяснить причины возгорания.

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