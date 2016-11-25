У “Київенерго” пояснили, чому зволікали з гасінням пожежі у кабельному колекторі

“Пожежа виникла ввечері у кабельному колекторі, де прокладені кабельні мережі. Щоб забезпечити електропостачання знеструмлених споживачів, розташованих на вулицях Жилянська, Гайдара, Толстого, Саксаганського, Жадановського, Пушкінська, Паньківська, Ботанічна, та надати співробітниками ДСНС можливість максимально безпечно розпочати ліквідацію загоряння, необхідно було виконати переключення в електромережах, вимкнути напругу та забезпечити заземлення всього електричного обладнання в аварійній зоні. Лише після цього рятувальникам міг бути наданий допуск на початок роботи”, — пояснили в “Київенерго”.

Нагадаємо, підземний електричний колектор загорівся у Києві.

Як повідомляв УНН, наразі у підземному колекторі у Києві, де вчора сталася пожежа, проводяться слідчі дії, щоб з’ясувати причини займання.