У “Київенерго” пояснили, чому зволікали з гасінням пожежі у кабельному колекторі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У “Київенерго” надали роз'яснення щодо інформації про те, що нібито, “Київенерго” зволікало з наданням допуску рятувальникам до місця займання кабельного колектору. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київенерго”.
“Пожежа виникла ввечері у кабельному колекторі, де прокладені кабельні мережі. Щоб забезпечити електропостачання знеструмлених споживачів, розташованих на вулицях Жилянська, Гайдара, Толстого, Саксаганського, Жадановського, Пушкінська, Паньківська, Ботанічна, та надати співробітниками ДСНС можливість максимально безпечно розпочати ліквідацію загоряння, необхідно було виконати переключення в електромережах, вимкнути напругу та забезпечити заземлення всього електричного обладнання в аварійній зоні. Лише після цього рятувальникам міг бути наданий допуск на початок роботи”, — пояснили в “Київенерго”.
Нагадаємо, підземний електричний колектор загорівся у Києві.
Як повідомляв УНН, наразі у підземному колекторі у Києві, де вчора сталася пожежа, проводяться слідчі дії, щоб з’ясувати причини займання.