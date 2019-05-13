В Киев и область идет потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 °, днем 21-23 °. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °. 15-16 мая переменная облачность. 15 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, 16 мая кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14 °, днем 21-26 °. 17- 18 мая небольшой кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-15 °; днем 17 мая 21-27 °, 18 мая 17-23 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Киевской области объявили штормовое предупреждение.