У Київ та область йде потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Завтра в Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. 15-16 травня мінлива хмарність. 15 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; 16 травня короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°. 17- 18 травня невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-15°; вдень 17 травня 21-27°, 18 травня 17-23°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, на Київщині оголосили штормове попередження.