В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков

"Сегодня был ограничен въезд с 6 утра и в 9:00 ограничения сняли. Поскольку критической ситуации не было, решили снять ограничения. Введут его снова или нет - это будет зависеть от погодных условий и по решению КГГА", - сообщила она.



Напомним, в среду, 12 декабря, в Киеве ввели ограничения я на въезд крупногабаритного транспорта, которое будет действовать до улучшения погодных условий.



Как сообщал УНН, из-за непогоды в среду утром Киев остановился в пробках.



Как сообщал УНН, за первые сутки снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший.