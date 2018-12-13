У Києві зняли обмеження на в'їзд вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У середу, 12 грудня, у Києві зняли обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту. Про це УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
"Сьогодні був обмежений в’їзд з 6 ранку і в 9 годин обмеження зняли. Оскільки критичної ситуації не було, вирішили зняти обмеження. Введуть його знов чи ні – це буде залежати від погодних умов і за рішенням КМДА", - повідомила вона.
Нагадаємо, у середу, 12 грудня, у Києві ввели обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту, яке діятиме до покращення погодних умов.
Як повідомляв УНН, через негоду у середу вранці Київ зупинився у заторах.
Як повідомляв УНН, за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.