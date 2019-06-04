В Киеве снова пробки

По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.



Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана.



Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой, Короленковской.



На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной, Гната Хоткевича, Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.



Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, в Украине сегодня ожидается ухудшение погодных условий - с грозами, градом и шквалами.