В Киеве снова вводят экстренные аварийные отключения: каким районам приготовиться

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"По указаниям Укрэнерго на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно во избежание массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют", - говорится в сообщении.

Ранее

В Киеве и семи областях, из-за больших объемов потребления электроэнергии в Украине, ввели аварийные отключения электроэнергии, отменив почасовые.