У Києві знову вводять екстрені аварійні відключення: яким районам приготуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Про це повідомляє постачальник енергії YASNO, передає УНН.
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"За вказівками Укренерго на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують", - йдеться у повідомленні.
Раніше
У Києві та семи областях, через великі обсяги споживання електроенергії в Україні, ввели аварійні відключення електроенергії, скасувавши погодинні.