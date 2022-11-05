У Києві знову вводять екстрені аварійні відключення: яким районам приготуватися

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"За вказівками Укренерго на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та семи областях, через великі обсяги споживання електроенергії в Україні, ввели аварійні відключення електроенергії, скасувавши погодинні.