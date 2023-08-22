В Киеве сошел с рельсов вагон трамвая: пострадал водитель и 7 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Дарницком районе столицы сошел с рельсов вагон трамвая - пострадал водитель и 7 пассажиров, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По данным КГГА, авария произошла на улице А. Ахматовой в Дарницком районе. На месте работают аварийные службы и медики.
По предварительным данным пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.
Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.
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