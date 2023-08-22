В Киеве сошел с рельсов вагон трамвая: пострадал водитель и 7 пассажиров

Детали

По данным КГГА, авария произошла на улице А. Ахматовой в Дарницком районе. На месте работают аварийные службы и медики.

По предварительным данным пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.

Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

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