У Києві зійшов з рейок вагон трамваю: постраждав водій та 7 пасажирів

Деталі

За даними КМДА, аварія сталась на вулиці А. Ахматової у Дарницькому районі. На місці працюють аварійні служби та медики.

За попередніми данними постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

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