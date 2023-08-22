У Києві зійшов з рейок вагон трамваю: постраждав водій та 7 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Дарницькому районі столиці зійшов з рейок вагон трамваю - постраждав водій та 7 пасажирів, передає УНН із посиланням на КМДА.
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За даними КМДА, аварія сталась на вулиці А. Ахматової у Дарницькому районі. На місці працюють аварійні служби та медики.
За попередніми данними постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.
Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.
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