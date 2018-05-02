В Киеве женщина выпала из поезда

"Женщина выпала из вагона поезда, что отправился в Черновцы. После этого поезд остановился. Сейчас из вагонов никого не выпускают", - сообщили очевидцы.

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По словам пассажиров, женщине, которая выпала из вагона, оказывают помощь сотрудники вокзала. Никаких подробностей о ее состоянии или травмах нет.